العالم اليوم - جائزة نوبل للفيزياء من نصيب هوبفيلد وهينتون

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:24 مساءً - مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء الثلاثاء إلى البريطاني الكندي جون هوبفيلد والأميركي جيفري هينتون لأبحاثهما في مجال "التعلم الآلي" المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان "لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكّل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم"، بحسب فرانس برس.

وحصل هوبفيلد (91 عاما)، وهو أستاذ في جامعة برينستون المرموقة، وجيفري هينتون (76 عاما) الأستاذ في جامعة تورنتو في كندا، على الجائزة تقديرا لـ"اكتشافاتهما واختراعاتهما الأساسية التي تتيح التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية".

وهما كانا يعملان على هذا الموضوع منذ ثمانينات القرن العشرين.

وقالت رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إلين مونز أمام الصحفيين "استخدم الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساسية من الفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل كذواكر ترابطية وتجد أنماطا في مجموعات كبيرة من البيانات".

وقد استُخدمت هذه الشبكات العصبية الاصطناعية لتعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل فيزياء الجسيمات، وعلوم المواد، والفيزياء الفلكية.

واضافت مونز "لقد أصبحت (هذه الشبكات) جزءا من حياتنا اليومية"، كما ذكرت فرانس برس.

وعلق جيفري هينتون بعد تلقيه اتصالا من لجنة الجائزة لإبلاغه بالفوز، قائلا "أنا مندهش.. لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث".

في العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء إلى الفرنسية السويدية آن لويلييه، والفرنسي بيار أغوستيني، والنمسوي المجري فيرينك كراوس، لأبحاثهم حول ومضات الضوء التي مكّنت من فهم الحركات فائقة السرعة للإلكترونات في الذرات والجزيئات.

فيما يأتي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء التي مُنحت في السويد الثلاثاء: