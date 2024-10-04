العالم اليوم - بايدن يدعو إسرائيل لعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 08:26 مساءً - حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل، يوم الجمعة، على عدم استهداف منشآت نفطية إيرانية ردا على هجوم صاروخي نفذته طهران ضد الدولة العبرية هذا الأسبوع.

وقال بايدن للصحفيين "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط"، وذلك غداة حديثه عن إجراء "نقاشات" بشأن ضربات إسرائيلية مماثلة.

وفي وقت سابق الخميس، اعتبر الرئيس الأميركي أن بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل مواقع متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.

وبشأن الانتخابات الأميركية، قال بايدن إنه "لا يعرف" ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر ستكون "سلمية" بسبب سلوك المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وصرّح الزعيم الديموقراطي "الأشياء التي يقولها ترامب والأشياء التي قالها في المرة الماضية عندما لم تعجبه نتيجة الانتخابات كانت خطيرة للغاية"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي "أنا واثق من أنها ستكون حرة وعادلة. لا أعرف إذا ستكون سلمية أم لا".