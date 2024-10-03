لواء إسرائيلي جديد بدأ الق تال في جنوب لبنان

بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ان اللواء السادس بدأ الأربعاء القتال في جنوب لبنان.

وأشار إلى أن قوات اللواء السادس تشن الآن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله.

من ناحية ثانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول إسرائيلي، إن أحداث الحرب قد تتطور بشكل غير متوقع، وإن إسرائيل لا تريد توسيع غزوها للبنان، لكن قد تنجر لهذا السيناريو.

ومسؤولون إسرائيليون قالوا إن الجيش لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب واسعة، ويسعى لاتفاق يتضمن انسحاب حزب الله ونزع سلاحه.