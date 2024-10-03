العالم اليوم - الذهب حبيس نطاق ضيق وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:25 صباحاً - ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة قد توفر مؤشرات حول حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا العام.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0333 بتوقيت غرينتش. وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات قطاع الخدمات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات وطلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع نشرها غدا الجمعة.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة "التوترات في الشرق الأوسط والانتخابات الأميركية ستواصل دعم الذهب في الأجل الأبعد... وفي الأجل الأقرب قد تتحول بعض الصناديق من الذهب إلى النفط لأن النفط يؤدي بشكل أفضل".

وقصفت إسرائيل وسط بيروت مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بعدما تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات مع جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولار وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار.