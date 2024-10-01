العالم اليوم - مسؤول أميركي: أبلغنا جيش لبنان "رسالة" بشأن وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - قال مسؤول دفاعي أميركي لـ"دوت الخليج"، مساء الإثنين، إنه تم إبلاغ قيادة الجيش اللبناني بضرورة إقناع الحكومة اللبنانية بقبول وقف إطلاق النار بلا شروط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان".

وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".

وذكر مسؤول في البنتاغون لـ"دوت الخليج" أن هناك "اجتماعات مفتوحة لرؤساء أركان القوات المسلحة في البنتاغون لمتابعة التطورات العسكرية في لبنان وإسرائيل".

وكان مراسل "دوت الخليج" في بيروت، قد أفاد مساء الإثنين، بوقوع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق مراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الليلكي والمريجة والرويس وبئر العبد في الضاحية الجنوبية.

وطالت الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان، اليوم الثلاثاء، باستهداف قصف إسرائيلي لمخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل اللواء منير المقدح، مسؤول كتائب "شهداء الأقصى" بلبنان داخل المخيم، ولكنه لم يكن متواجدا في مكان الهجوم.