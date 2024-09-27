العالم اليوم - فصائل عراقية مسلحة تستهدف موقعا إسرائيليا في الجولان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 03:28 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، يوم الجمعة، استهداف موقع إسرائيلي في الجولان.

وقالت ما تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها هاجمت بالطيران المسيّر هدفا في الجولان.

وأكدت الفصائل في بيانها أنها ستواصل عملياتها في ضرب أهداف إسرائيلية "بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت يوم الأربعاء، أنها استهدفت موقعا "حيويا" في شمال إسرائيل بصاروخ "الأرقب" وهو عبارة عن "كروز مطور".

كما أعلنت الجماعة أيضا "إطلاق مسيّرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن".

وأشار الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".

وتأتي هذه العمليات للجماعة الموالية لإيران وسط تفاقم للتوترات الإقليمية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة، ودخول "حزب الله" اللبناني على خط المواجهة إلى جانب فصائل موالية لطهران.