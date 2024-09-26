نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل: نرفض التدخلات الأجنبية ويجب الحفاظ على الثروات الليبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الأوضاع في ليبيا لازالت متأرجحة والجميع يحاول العمل جاهدا على الخروج من الأزمة بأمان، موضحا أن أزمة المصرف المركزي الليبي، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمفاتيح الاقتصاد الوطني، أدت إلى حدوث أزمة في قراراته وتوقف إنتاج النفط، المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد، كما تسببت بتداعيات منها انخفاض قيمة الدينار بشكل غير مسبوق ليتجاوز عتبة الـ 8 دينار مقابل الدولار، وتفاقم معاناة المواطنين، الذين سيشهدون قريبًا إنهيارًا في قدرتهم الشرائية.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك شاحنات نقل أموال شوهدت متجهة إلى العاصمة طرابلس، بعد قيام عناصر أجنبية بسحب ملايين الدولارات من سوق المشير، وتجميعها في هذه الشاحنات، وبحسب مصادر إعلامية أكدت صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، شهود العيان من سوق المشير أكدوا بأن العناصر أجنبية.

ويرى الخطاب، بأن حكومة دولة أوروبية كانت تستعمر ليبيا تسعى لإحداث ضرر كبير في مدى توافر العملات الصعبة في السوق المحلية، التي تعاني أساسًا من إنهيار لقيمة الدينار، معللا ذلك بالاهتمام الكبير الذي توليه هذه الدولة للملف الليبي، فهي أساسًا من دفع لتشكيل الفيلق الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل اعلام ليبية كانت قد ألقت الضوء على مهام الفيلق الأوروبي، الذي في ظاهره يحارب الهجرة غير الشرعية، ويساعد في عمليات ضبط وتأمين الحدود، ولكن في الحقيقة الهدف من تأسيسه هو تأمين المصالح الأوروبية في ليبيا، وحماية المشاريع المتعلقة باستخراج النفط والغاز، بالإضافة إلى ضمان استمرار سلطة الحكومة المؤقتة.



وأشار إلى أن هذا ما يعكسه تقرير لموقع "أرجوس- Argus" المعني بالطاقة والاقتصاد، الذي تحدث عن شركة "خاصة" لتطوير وإنتاج النفط والغاز، مستعدة لتصدير مليون برميل من الخام إلى مدينة تريستي وذلك عبر الناقلة "ماران بوسيدون" التي استأجرتها شركة أجنبية، وتقوم حاليًا بتحميل حمولتها، حيث أضاف الموقع في تقريره أن هذه هي أول شحنة للشركة يتم تصديرها منذ الإعلان عن إغلاق حقول النفط والموانئ في 26 أغسطس الماضي بواسطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب (ردًا على محاولة من جانب الحكومة المنافسة في الغرب لاستبدال محافظ البنك المركزي، وهي أيضًا ثالث شحنة معروفة منذ يوليو).

وأكد المحلل السياسي، أن النفوذ الأوروبي في ليبيا تجاوز التوقعات، كون شركاتها مازالت تصدر النفط الخام من ليبيا بالرغم من توقف الإنتاج في معظم الحقول النفطية وفرض حالة القوة القاهرة، منوهًا إلى أنه وبينما تكافح الدولة الليبية لمعرفة كيفية استيراد الغذاء والدواء الشهر المقبل بسبب أزمة البنك المركزي، تستمر الدولة الأوروبية باستيراد النفط الخام عن طريق وكلائها وأذرعها الطويلة في ليبيا، بل وتتسبب في بلبلة في أسواق تصريف العملات وتخفّض من قيمة الدينار.

واستطرد أن متوسط ​​صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ 410 آلاف برميل يوميا خلال سبتمبر، وفقا لموقع "كبلر"، وفي حين أن هذه الكميات أقل بكثير من مستويات ما قبل الإغلاق النفطي البالغة نحو مليون برميل يوميًا، إلا أنها أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت في بعض الإغلاقات السابقة.