أيرلندا تتبرع بقيمة 18 مليون يورو لتعزيز الأمن الغذائي للاجئي أوغندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - أعلن سفير جمهورية أيرلندا لدى أوغندا أن حكومة بلاده منحت برنامج الأغذية العالمي،التابع للأمم المتحدة، تبرعا بقيمة 18 مليون يورو (19.6 مليون دولار) لتمكين أوغندا من تعزيز مشاريع الاكتفاء الذاتي لمجتمعات اللاجئين وتحسين الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية في منطقة كاراموجا التي تقع على الحدود بين أوغندا وجنوب السودان وكينيا.



وقال كيفن كولجان سفير أيرلندا في أوغندا: "مازال دعم كاراموجا ومجتمعات اللاجئين جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا في أوغندا"، مشيرا إلى أن "هذه المساهمة جزء من التزام أيرلندا بإبقاء أطفال كاراموجا في المدارس وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز سبل المعيشة والاقتصاد المحلي".

ولفت إلى أن هذه المساهمة ستمكن برنامج الأغذية العالمي من شراء الذرة والفاصوليا والزيوت النباتية المتاحة محليا للوجبات المدرسية؛ليستفيد منها 220 ألف تلميذ ومزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة وبالتالي تحفيز الاقتصادات المحلية.

وأضاف أن البرنامج سيدعم الحكومة الأوغندية لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية،لا سيما من خلال نشر معلومات الإنذار المبكر عبر الإذاعة والقنوات الأخرى قبل الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.

وفيما يتعلق بالمناطق المضيفة للاجئين،سيعمل البرنامج على نقل أكثر من 50 ألف لاجئ من متلقي المساعدات الإنسانية إلى الاعتماد على الذات من خلال دعم الاستثمار في مشروعات بديلة حتى يتمكن هؤلاء اللاجئين من إعالة أسرهم .

ويتعاون برنامج الأغذية العالمي مع حكومة أوغندا وشركاء آخرين لزيادة دخل اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر الزراعة وغيرها من فرص كسب المعيشة،ويتم تمويل نموذج الاعتماد على الذات من قبل حكومات أيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة.

وقال عبد الرحمن ميجاج، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله لدى أوغندا: "إننا ممتنون لمساهمة حكومة أيرلندا في دعم جهودنا لتشجيع الاعتماد على الذات وتقليل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في كاراموجا وفي مستوطنات اللاجئين".

جدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي يواصل دعم ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ من أصل 1.7 مليون لاجئ في أوغندا من خلال المساعدات الغذائية والنقدية الشهرية.