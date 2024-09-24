نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلومبرج: أحد حلفاء أوكرانيا اقترح الحوار مع بوتين بشأن التسوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن المسؤولين الغربيين يدعون لخفض التوقعات من "خطة النصر" التي أعدتها أوكرانيا، وأن أحد حلفاء كييف يقترح الحوار مع موسكو من أجل التسوية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على مناقشات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، مع الزعماء الغربيين، نقلت قوله إن "خطة النصر" الأوكرانية لا تتضمن أي شيء غير متوقع، ولن تغير الوضع جذريا.

ووصفها مصدر آخر بأن "الخطة" تمثل "قائمة الرغبات".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن التشاؤم يتزايد بين حلفاء أوكرانيا بشأن نتائج الحرب، وهم يخشون تقلص الدعم لأوكرانيا في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين اثنين أن أحد حلفاء أوكرانيا على الأقل اقترح توجه زيلينسكي أو دول أخرى إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار حول التسوية.

ولم يذكر ما هي الجهة التي اقترحت ذلك تحديدا.

يذكر أن فلاديمير زيلينسكي يزور الولايات المتحدة حاليا، حيث يشارك في أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد يلتقي أيضا بالمرشحين للرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يقدم زيلينسكي خطته للجانب الأمريكي، والتي تتضمن، حسب التقارير الإعلامية، ما تحتاج إليه أوكرانيا من الدعم وعددا من الطلبات، بما فيها طلب الدعوة لعضوية الناتو ورفع القيود عن استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف عمق الأراضي الروسية.

وكانت روسيا قد أعلنت رفضها مناقشة خطة زيلينسكي. وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي شروط روسيا للتسوية، بما فيها انسحاب أوكرانيا من بعض الأراضي وتخليها عن المساعي للانضمام إلى الناتو ورفع العقوبات عن روسيا وغير ذلك.