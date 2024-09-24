حزب الله شن هجمات صاروخية على أهداف عسكرية إسرائيلية.. كيذ حدث ذلك؟

أحمد جودة - القاهرة - استهداف مصنع للمواد المتفجرة

في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه لعدة أهداف إسرائيلية، وذلك في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين. حيث استهدف الحزب قاعدة عاموس العسكرية، التي تعتبر المركز الرئيسي للنقل والدعم اللوجستي للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، مستخدمًا صواريخ من نوع "فادي 1".

استهداف مصنع للمواد المتفجرة

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الحزب عن استهداف مصنع للمواد المتفجرة في منطقة زخرون، التي تبعد نحو 60 كيلومترًا عن الحدود، باستخدام صواريخ "فادي 2". كما استهدفت الضربات أيضًا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي، حيث نفذ الحزب ثلاث هجمات متتالية.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 20 صاروخًا قادمًا من لبنان، مشيرًا إلى أن بعض هذه الصواريخ تم اعتراضها بينما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة. وأكد الجيش أيضًا أن طائرات سلاح الجو قد قامت بمهاجمة مصادر النيران.

صافرات الإنذار تدوي

وقد دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل صباح الثلاثاء، بينما أعلنت نجمة داود الحمراء، الخدمة الصحية الرسمية، عدم تسجيل إصابات جراء الهجمات. وأوضح المتحدث باسم النجمة، زاكي هيلر، أن الفرق الطبية خرجت لتفتيش المواقع، وذكرت أنه تم معالجة عدد من الأشخاص الذين تعرضوا للذعر أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ.

هذا، وقد شهد يوم الإثنين غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان، استهدفت البنية التحتية العسكرية لحزب الله، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1600 جريح، وهي حصيلة غير مسبوقة منذ بداية التصعيد بين الطرفين قبل نحو عام.