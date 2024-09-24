نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة رئيس تحرير شبكة إعلامية خلال قصف إسرائيلي على الهواء "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرَّض رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية "فادي بودية"، في مشهد مرعب، للإصابة أثناء مداخلة له على الهواء مباشرة. بينما كان يتحدث إلى الجمهور، انقطع البث فجأة بفعل انفجار أو هجوم مفاجئ، مما أدى إلى تدهور الوضع بسرعة.

الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حالة الفوضى والذعر التي سادت في الاستوديو، حيث عُكست مشاعر الصدمة والخوف على وجوه زملائه، مما جعل هذا الحدث ينقلب من لحظة إعلامية إلى مشهد مثير للقلق.

تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث عبّر الكثيرون عن استنكارهم لما حدث وقلقهم على سلامة "فادي بودية". هذا الحادث يعكس المخاطر التي يواجهها الصحفيون في مناطق النزاع، حيث قد يتحول عملهم اليومي إلى تجربة مهددة للحياة. كما أن الحادثة تُظهر الحاجة الملحة لضمان سلامة الإعلاميين، خاصةً في الأوقات الحرجة، وتسلط الضوء على أهمية دعمهم وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء واجبهم المهني.