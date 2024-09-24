نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع وزراء الخارجية العرب يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي العدواني الخطير على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء الخارجية العرب يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي العدواني الخطير على لبنانس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة (٧٩) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وقد تناول الاجتماع تطوارت الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.

وأكد الاجتماع في هذا السياق على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه وخصوصًا منذ صباح اليوم ٢٣ سبتمبر والذي أدى لسقوط ٣٥٧ ضحية لبنانية و١٢٥٠ جريحا في يوم واحد.

وعبر الاجتماع عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملًا إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، ومحذار من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطوارت الأخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب اقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

واتفق الوزارء على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الايام القادمة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.