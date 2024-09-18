العالم اليوم - مخزونات النفط الخام في أميركا تتراجع خلال الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام تراجعت 1.6 مليون برميل إلى 417.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع مليوني برميل.

وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 282 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 بالمئة في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 221.6 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 200 ألف.

وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 100 ألف برميل في الأسبوع إلى 125.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 600 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 1.83 مليون برميل يوميا.