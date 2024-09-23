العالم اليوم - بالفيديو.. لقطات تجسد الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان

وأظهرت لقطات فيديو ضربات صاروخية على مناطق وبلدات لبنانية مختلفة، منها منطقة الحوش، قضاء مدينة صور، ومحافظة البقاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجمات استهدفت منظومة صواريخ بعيدة المدى تابعة لحزب الله.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن "ضربات مكثفة"، صباح الاثنين، على أهداف لحزب الله.

هنا أبرز الفيديوهات التي انتشرت للغارات الإسرائيلية الاثنين:

وحسب مراسلة دوت الخليج، شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جرود الهرمل شرقي لبنان، صباح الإثنين.

وجاءت الضربات وسط بعض من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.