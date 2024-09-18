العالم اليوم - استطلاع: أغلب سكان غزة يرون أن قرار هجوم 7 أكتوبر كان خاطئا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - أظهر استطلاع للرأي صدرت نتائجه الثلاثاء، أن أغلب سكان قطاع غزة يعتقدون أن قرار حركة حماس بشن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل "كان خاطئا"، مما يشير إلى تراجع كبير في التأييد لهذا الهجوم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أوائل سبتمبر، فإن 57 بالمئة من المشاركين فيه من سكان القطاع قالوا إن قرار شن الهجوم كان غير صائب، بينما قال 39 بالمئة إنه كان صائبا.

وهذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر التي يجد فيها استطلاع للرأي يجريه المركز الفلسطيني، أن أغلبية المشاركين في غزة يعدون القرار خاطئا.

ورافق هذا انخفاض في تأييد الهجوم في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن أغلبية بلغت 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع هناك ما زالت تعتقد أن القرار كان صائبا.

ووجد استطلاع سابق أجراه المركز في يونيو أن 57 بالمئة من المشاركين في غزة يعتقدون أن القرار كان صائبا.

وقال المركز الفلسطيني إن الاستطلاع شمل 1200 شخص جرى سؤالهم بشكل مباشر، 790 منهم في الضفة و410 في غزة، بهامش خطأ 3.5 بالمئة.

وفي أعقاب هجوم حماس، شنت إسرائيل حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة قتل خلالها أكثر من 41 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.