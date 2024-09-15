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الجهاد تشيد بقصف اليمن لـ"تل أبيب"

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، بالضربة الصاروخية التي وجهها أبطال اليمن في قلب "تل أبيب"، والتي فاقمت أزمات العدو وأظهرت ضعفه. الجهاد تشيد بقصف اليمن لـ"تل أبيب"أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، بالضربة الصاروخية التي وجهها أبطال اليمن في قلب "تل أبيب"، والتي فاقمت أزمات العدو وأظهرت ضعفه. وقالت الحركة في بيان صحفي: إن الشجاعة التي يبديها الشعب اليمني في مواجهة الاستكبار الأمريكي والطغيان الصهيوني تأكيد على التزام الشعب اليمني الشقيق بنصرة شعبنا الفلسطيني. وأدانت الحركة، استمرار الصمت العربي الرسمي إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان النازي بحق الشعب الفلسطيني.

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