الصحة العالمية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:32 مساءً - أكدت منظمة الصحة العالمية أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة حققت هدفها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

تطعيم شلل الأطفال

وكان قد أعلن سليم عويس، مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في غزة قد حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تطعيم نحو 70% من الأطفال دون سن العاشرة، مشيرًا إلى أن استجابة الأهالي والأطفال للحملة كانت إيجابية للغاية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الفرق الطبية في ظل الظروف الصعبة في المنطقة.

وأكد "عويس" خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية" المذاعة عبر القناة الأولى، أن المشروع كان ناجحًا بفضل إدارة الحملة على الأرض، رغم العراقيل التي تعترض فرق العمل مثل صعوبة الوصول إلى الأطفال بسبب الطرق السيئة.

وأضاف أن الاستراتيجية تم تعديلها لتلبية التحديات، حيث تم تحريك الفرق إلى مواقع مختلفة وفقًا للجدول الزمني المحدد، والذي يشمل ثلاث مراحل: الوسط والجنوب والشمال، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد غد في الشمال وتستمر لثلاثة أيام.