العالم اليوم - الذهب يصعد بفضل التفاؤل حيال خفض الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المتعاملون حاليا صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0608 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2521.29 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2548.90 دولار.

ويتجه تركيز السوق نحو تقريري مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وعدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة المقرر صدورهما الخميس، إضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين غدا الجمعة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في أغسطس آب، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، وهو ما قد يؤدي إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.81 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 958.59 دولار.

كما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1023.12 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو، بحسب بيانات "رويترز".