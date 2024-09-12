العالم اليوم - بعد دعمها لهاريس.. مئات الآلاف ينحازون لموقف تايلور سويفت

انتم الان تتابعون خبر بعد دعمها لهاريس.. مئات الآلاف ينحازون لموقف تايلور سويفت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - يبدو أن تأييد نجمة البوب العالمية تايلور سويفت للمرشحة الديمقراطية للانتخابات بالولايات المتحدة كامالا هاريس بعد مناظرتها أمام الجمهوري دونالد ترامب، ساهم في جذب مئات الآلاف من الأصوات لنائبة الرئيس الأميركي.

وأعربت تايلور عن دعمها لهاريس في منشور عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 283 مليون شخص عقب مناظرة المرشحين، وحاز المنشور على قرابة 10 ملايين إعجاب، كما نشرت رابطا لموقع يساعد الزوار على التسجيل للتصويت في ولاياتهم ويبين حقوقهم.

من جانبها، أكدت إدارة الخدمات العامة، التي تشرف على الموقع الإلكتروني، لشبكة "إن بي سي" نيوز أن 337826 شخصا زاروا الرابط الذي خصصته سويفت على إنستغرام والمخصص لمساعدة الناس على التسجيل والتصويت في ولاياتهم.

ويساعد الموقع الزوار على التسجيل للتصويت في ولاياتهم، كما يفصل الموقع حقوق التصويت للأميركيين، ويشرح عمليات الانتخابات ويوفر خريطة طريق للأسئلة الشائعة.

وكتبت سويفت في منشورها: سأصوت لكامالا هاريس لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها. أعتقد أنها زعيمة ثابتة وموهوبة وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى".

كان ترامب قد علق على موقف هاريس خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت".

وأضاف: "يبدو أنها تؤيد دائما الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والملياردير إيلون ماسك عبر منشور على منصة "إكس"، على تأييد نجمة البوب تايلور سويفت للمرشحة الديمقراطية كرئيسة للولايات المتحدة.

وقال ماسك في منشوره، إن سويفت وصفت نفسها بـ"سيّدة القطط التي لا تُنجب"، كما أردف: "حسنًا تايلور.. لقد فزتِ.. سأمنحكِ طفلا، وأحرس قططك بحياتي".