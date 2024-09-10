مجزرة جديدة في مواصي خان يونس

مجزرة جديدة في مواصي خان يونسارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان له: إن جيش الاحتلال قصف خيام النازحين بخمسة صواريخ مما تسبب بمجزرة كبيرة في صفوف النازحين.. مبيناً أن طواقمه انتشلت 40 شهيدا و60 جريحاً، فيما يزال هناك عشرات المفقودين تحت الرمال والحفر التي أحدثه القصف.

وأوضح أن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف.. مشدداً على أن "التقديرات تشير إلى أننا أمام واحدة من أبشع المجازر" منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن النيران اشتعلت في 20 خيمة على الأقل، كما تسببت الصواريخ في حفر يصل عمقها إلى تسعة أمتار.

ولفت إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.. مشيراً إلى أن المجزرة ارتكبت في منطقة المواصي التي أعلنها العدو منطقة إنسانية آمنة والمكتظة بالنازحين.

كما أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق الشعب الفلسطيني، فيما طالب المجتمع الدولي بالضغط عليها وعلى الاحتلال لوقف حرب الإبادة.