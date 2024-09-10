العالم اليوم - سماعات أبل الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟

انتم الان تتابعون خبر سماعات أبل الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - كشف مؤتمر شركة أبل، ليلة الاثنين، عن الجيل الجديد من سماعات أبل بالفئة الرابعة، والتي لم تبهر المتابعين كثيرا بسبب تشابهها بسابقتها.

وأعلنت أبل عن سلسلة Apple Airpods 4 الجديدة، والتي سيبلغ سعرها 130 دولارا وستتوفر في الأسواق بدءا من 20 سبتمبر الجاري. كما ستتوفر نسخة جديدة بسعر 180 دولارا، وهي سماعات بخاصية عزل الصوت المحيط بشكل تفاعلي. الميزات الجديدة تمتلك السماعات عناصر تحكم جديدة وأكثر مرونة لتشغيل وإيقاف الموسيقى وكتم المكالمات.

تستخدم السماعات شاحن بطارية من نوع USB-C وتوفر عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

هناك نموذجان، أحدهما يوفر خاصية إلغاء الضوضاء التفاعلي. كما أنه يضيف وضع الشفافية حتى تتمكن من سماع الضوضاء المحيطة من حولك.

سيؤدي الوعي بالمحادثة إلى خفض مستوى الصوت عند بدء التحدث إلى شخص ما.

ستتضمن علبة AirPods 4 الأكثر تقدما الشحن اللاسلكي.

تقول أبل إن هذه النسخة هي الأكثر راحة للاستخدام، من بين سماعاتها السابقة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سماعات أبل الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟ .. في رعاية الله وحفظة