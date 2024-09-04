العالم اليوم - روسيا: ردنا سيكون مؤلما إذا استخدمت ضدنا أسلحة بعيدة المدى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا، اليوم الأربعاء من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن الرد سيكون "مؤلما للغاية".

من ناحية ثانية، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستضرب عمق الأراضي الروسية، بأسلحة أميركية بعيدة المدى.

وقال بيسكوف، خلال تصريحات صحفية على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع": "الآن تتعرض الأراضي الروسية لهجوم مستمر بأسلحة أميركية الصنع، ومن الواضح أن الأوكرانيين سيفعلون ذلك".

وأضاف بيسكوف، بالقول إن "درجة التدخل الأميركي في الصراع الأوكراني، تتزايد باستمرار، والآن لا يوجد سبب لافتراض أنها ستصل إلى حد ما ولن تذهب إلى أبعد من ذلك".

وفي سياق آخر، استبعد بيسكوف أن يتغير أي شيء في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا، عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن النهج الأميركي في التعامل مع روسيا عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية: "يمكنك تخمين ما سيحدث بقدر ما تريد".

وتابع قائلا: "هناك قدر لا بأس به من عدم القدرة على التنبؤ في السياسة الأميركية بشكل عام، لذلك، سنرى ما سيحدث. هناك الآن معركة انتخابية ساخنة. كل من الملف الأوكراني والملف الروسي نشطان على جدول الأعمال".