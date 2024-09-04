العالم اليوم - البنوك المركزية تكثف مشترياتها من الذهب رغم ارتفاع الأسعار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - على الرغم من ارتفاع الأسعار، زادت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب بقوة في يوليو الماضي، حيث تواصل البنوك المركزية التزامها المستمر منذ عدة أشهر بزيادة حيازتها من المعدن الأصفر.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 37 طناً في يوليو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 206 بالمئة على أساس شهري، وأعلى إجمالي شهري منذ يناير (45 طناً).

البنك المركزي البولندي، كان المشتري الرائد في يوليو الماضي، حيث أضاف 14 طنا صافيا لاحتياطياته الرسمية، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر 2023، مما رفع حيازاته من الذهب إلى 392 طنا، أو 15 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.

في المرتبة الثانية، جاءت أوزبكستان، حيث اشترى بنكها المركزي، 10 أطنان من الذهب، ليصل إجمالي حيازات بنكها المركزي إلى 375 طنا.

أيضا ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الهندي بمقدار 5 أطنان في يوليو، ليبلغ صافي مشتريات الذهب منذ بداية العام 43 طنا، ليعزز البنك المركزي حيازاته من الذهب إلى 846 طناً.

يذكر أنه منذ بداية العام حقق الذهب مكاسب 21 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

واستقرت أسعار الذهب اليوم، عند 2493.34 دولار للأونصة، مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.