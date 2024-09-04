العالم اليوم - استقالات سياسية في أوكرانيا تمهيدًا لتعديل وزاري واسع  

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - استقال ستة سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وأُقيل مستشار رئاسي، ليل الثلاثاء، عشية تعديل وزاري كبير، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم.

وبعد عامين ونصف العام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كتب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، في منشور على تطبيق تلغرام: "كما وعدنا، يمكن توقع حصول تعديل حكومي كبير هذا الأسبوع. أكثر من 50% من أعضاء الحكومة سيتم تغييرهم. غدًا سيكون يوم إقالات، واليوم التالي يوم تعيينات".

ومن أبرز الذين قدّموا استقالاتهم مساء الثلاثاء وزراء الصناعات الاستراتيجية، والعدل، والبيئة.

كما أصدر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء مرسومًا أقال بموجبه نائب رئيس الحكومة روستيسلاف شورما، الذي يُعتبر أحد كبار مساعدي الرئيس.

ويحاول زيلينسكي من هذه الخطوة تعزيز الثقة في فريقه، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات عديدة، بما في ذلك القصف الروسي اليومي.

ومنذ بداية الحرب، أجرى زيلينسكي تعديلات وزارية عديدة، من بينها إقالته في سبتمبر وزير الدفاع بعد فضائح فساد، واستبداله رئيس أركان الجيش بعد انتكاسات منيت بها القوات المسلحة في ساحة المعركة.

وبدأت الولاية الرئاسية الأولى لزيلينسكي في 2019 وانتهت في مايو الفائت، لكنه باقٍ في منصبه بموجب الأحكام العرفية المعمول بها منذ بدء الغزو الروسي.