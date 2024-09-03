العالم اليوم - 81 قتيلا على الأقل إثر هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:19 مساءً - قتل 81 شخصا على الأقل وفقد آخرون في هجوم وقع في شمال شرق نيجيريا، على ما أفادت سلطات محلية وكالة فرانس برس الثلاثاء، متهمة جماعة بوكو حرام بشنه.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي عبد الكريم دونغوس لفرانس برس إن "حوالى 150 إرهابيا يشتبه بأنهم من بوكو حرام مسلحون ببنادق وقذائف آر بي جي هاجموا قرية مافا على أكثر من خمسين دراجة نارية قرابة الساعة 16,00 الأحد".

وأضاف: "قتل الإرهابيون كثيرا من الناس لكننا لم نتأكد بعد من العدد الفعلي للضحايا".

وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة المحلية في تارموا حيث مافا "مقتل ما لا يقل عن 81 شخصا".

وقال سكان إن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك إذ لا يزال عدد من سكان القرية في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أنطاردهم المسلحون في الأدغال.

وكشف أحد السكان، ويدعى مودو محمد، أن عددا آخر من السكان في عداد المفقودين، وقدر عدد القتلى بما يزيد على 100. وأضاف أن بعض الجثث لا تزال في الأدغال.

ووقع الهجوم بعد ظهر يوم الأحد في ولاية يوبي، وهي إحدى ثلاث ولايات تشهد تمردا منذ 15 عاما، أدى لمقتل آلاف النيجيريين ونزوح ما يربو على مليوني شخص.