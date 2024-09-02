العالم اليوم - الطائرة الروسية المحطمة.. العثور على 22 جثة

انتم الان تتابعون خبر الطائرة الروسية المحطمة.. العثور على 22 جثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - أعلن مسؤولو الطوارئ الروس، الإثنين، أنهم انتشلوا جميع القتلى الـ22 الذين سقطوا في مروحية تحطمت وعلى متنها سياح في أقصى شرق روسيا.

ووقع الحادث في كامتشاتكا، وهي شبه جزيرة بكر تضم العديد من البراكين، والمعروفة بجمالها وحياتها البرية الغنية.

وأقلعت مروحية من طراز مي-8 وعلى متنها 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم بالقرب من بركان فاتشكازيتس، السبت، وعثر رجال الإنقاذ على الحطام في اليوم التالي.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، نقلا عن مسؤولي الطوارئ، إن المروحية تحطمت على الأرجح بسبب ضعف الرؤية في الظروف الجوية السيئة.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة لإنفاذ القانون في روسيا، في بيان الإثنين إنه تم فتح تحقيق في خطأ طيار محتمل أو عطل فني.

يشار إلى أن (مي- 8) هي مروحية ذات محركين تم تصميمها في الستينيات. وتستخدم على نطاق واسع في روسيا، حيث تتكرر حوادث السير، وكذلك في البلدان المجاورة والعديد من الدول الأخرى.

ووصفت وسائل الإعلام الروسية شركة الطيران فيتايز-إيرو بأنها واحدة من أكبر شركات الطيران في منطقة كامتشاتكا.

وبعد حادث تحطم مروحية عام 2021، والذي قُتل فيه 8 أشخاص، منعت السلطات الشركة من نقل الركاب في انتظار التحقيق في انتهاك محتمل لقواعد سلامة الطيران.

وفيتايز-إيرو هي الأكبر من بين العديد من شركات الطيران المحلية التي تنقل السياح إلى محمية كرونوتسكي، وهي منطقة جذب رئيسية تضم حوض الماء الحار الوحيد في روسيا.