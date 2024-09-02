العالم اليوم - النرويج تتصدر عالمياً في مبيعات السيارات الكهربائية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - أظهرت إحصاءات صدرت حديثا، أن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج استحوذت على نسبة 94 بالمئة من السوق في أغسطس، وهو رقم قياسي عالمي جديد، بينما تباطأت المبيعات في بقية أوروبا.

وبدعم من طراز تسلا موديل واي، الذي استحوذ على 18.8 بالمئة من المبيعات، وبدرجة أقل "كونا" من هيونداي و"ليف" من نيسان، شكلت السيارات الكهربائية 94.3 بالمئة من تسجيلات السيارات الجديدة، وفقًا للاتحاد النرويجي للطرق (OFV).

اشترى النرويجيون 10،480 سيارة كهربائية جديدة في أغسطس، ليصل إجمالي عدد السيارات إلى 68435 منذ بداية العام.

في أماكن أخرى من أوروبا، أعاقت الأسعار المرتفعة والبنية التحتية غير الكافية مبيعات السيارات الكهربائية، بينما زادت مبيعات السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات الوقود الأحفوري والبطاريات الكهربائية.

وكانت الدولة الاسكندنافية، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز، قد وضعت هدفًا لبيع السيارات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2025، أي قبل 10 سنوات من هدف الاتحاد الأوروبي.

توفر النرويج مزايا ضريبية سخية تجعل الطرازات الكهربائية تنافسية في السعر.

وقال مدير OFV، أويفيند سولبرج ثورسن، في بيان: "لا تقترب أي دولة في العالم من النرويج في سباق السيارات الكهربائية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "إذا استمر هذا الاتجاه، سنكون قريبًا على طريق تحقيق هدفنا المتمثل في 100 بالمئة من السيارات الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2025".

وبالمقارنة، شكلت السيارات الكهربائية 12.1 بالمئة من مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في يوليو، خلف السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 33.4 بالمئة، والهجينة الكاملة بنسبة 32 بالمئة، وسيارات الديزل بنسبة 12.6 بالمئة، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.