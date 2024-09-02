نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس: القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال بتهمة تزوير تزكيات شعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الشرطة التونسية القبض على العياشي زمال، المرشح للانتخابات الرئاسية، فجر الإثنين، وفقًا لما أفاد به عضو بحملته لرويترز. وجاء الاعتقال قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأشار مهدي عبد الجواد، عضو في حملة زمال، إلى أن الشرطة اعتقلته من منزله في تمام الساعة الثالثة فجرًا، بشبهة تزوير تزكيات شعبية، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "عبث" ويهدف إلى إقصاء زمال من السباق الانتخابي.

يأتي هذا التطور في وقت حساس قبل الانتخابات، حيث يترقب الجميع إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين، مما يزيد من التوترات السياسية في البلاد.