وكالة الأنباء الفلسطينية : 25 شهيدا منذ بدء عمليات جيش الاحتلال في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 02:33 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، استشهاد 25 فلسطينيا منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنين وطوباس وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تسلمت شهيدين برصاص الاحتلال، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص بعد إطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: نظراً للظروف الطارئة والصعبة التي يمر بها الوطن، تعلن وزارة الصحة رفع الجهوزية واستنفار كافة الطواقم الطبية لمواجهة الحالة الطارئة في جميع مرافقها ومرافق القطاع الصحي الأهلي والخاص".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 25 فلسطينيا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 677.