تحذيرات علمية من مخاطر الحميات منخفضة الكربوهيدرات على الصحة العامة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:50 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في ظل انتشار الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات كوسيلة سريعة لفقدان الوزن، يحذر الباحثون من اتباع هذه الأنظمة دون فهم كامل لتأثيراتها على الصحة العامة. تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه الحميات قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، خاصة على المدى الطويل.

أظهرت الأبحاث أن تقليل الكربوهيدرات بشكل مفرط يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب، حيث يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نقص الكربوهيدرات إلى انخفاض مستويات الطاقة، مما يؤثر على الأداء اليومي والتركيز.

كما أن اتباع هذه الحميات قد يتسبب في نقص بعض العناصر الغذائية الأساسية التي توفرها الكربوهيدرات، مثل الألياف والفيتامينات الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه. هذا النقص يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وضعف المناعة.

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة، مع التركيز على الاعتدال والتنوع. كما يؤكدون على أهمية استشارة أخصائي تغذية قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

في النهاية، يجب أن يكون الهدف الرئيسي من أي نظام غذائي هو تحسين الصحة العامة وليس فقط فقدان الوزن السريع. لذا، ينبغي توخي الحذر والاعتدال عند اتباع أي حمية غذائية.