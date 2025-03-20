أخبار اليمن : وصول وفود عربية ودولية إلى مطار صنعاء

وصول وفود عربية ودولية إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، وفود عربية ودولية للمشاركة في المؤتمر الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية".
وفي مؤتمر صحفي أعرب ممثلو الوفود عن سعادتهم بالحضور للمشاركة في المؤتمر الثالث التي تستضيفه صنعاء العزة والشموخ والصمود والمدد للقضية الفلسطينية.. منوهين بحسن الاستقبال في مطار صنعاء الدولي.
وأكدوا أن المؤتمر الثالث لفلسطين سيعقد هذه المرة في وضع إقليمي ودولي مختلف، وفي ظل الموقف المشرف لصنعاء في إسناد غزة انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والدينية.
كان في استقبالهم رئيس لجنة العلاقات الدولية بمؤتمر فلسطين الثالث عبدالله أبو الرجال، ورئيس لجنة الاستقبال صالح الخولاني وأعضاء اللجنة.
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