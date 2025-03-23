العالم اليوم - عمال سوريون أرادوا تسميم الطعام في العراق.. ما حقيقة القصة؟

انتم الان تتابعون خبر عمال سوريون أرادوا تسميم الطعام في العراق.. ما حقيقة القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 10:21 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ما قيل إنها وثيقة مسربة تشير إلى ورود معلومات عن نية عمال سوريين تسميم الطعام في المطاعم التي يعملون بها في العراق.

وجاء في الوثيقة: "وردتنا معلومات من قيادة عمليات بغداد عن نية مجاميع من العمال السوريين العاملين في المطاعم العراقية بتسميم الطعام في وقت واحد وإسقاط آلاف من النساء والأطفال والرجال في وقت واحد بالتسمم المميت وإرباك الوضع في العراق".

وبسبب اللغط الذي أثارته الوثيقة، قالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها: "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده، توجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الامني في العراق".

وأضافت: "تود قيادة عمليات بغداد أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات".

ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية.