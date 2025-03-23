إخلاء قسري واعتقالات.. الاحتلال يصعّد عدوانه على طولكرم

إخلاء قسري واعتقالات.. الاحتلال يصعّد عدوانه على طولكرمصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها، على مدينة طولكرم ومخيميها، بمزيد من عمليات الاعتقالات والإخلاء القسري للمواطنين والاقتحامات وتدمير البنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت عشرات المواطنين في مخيم طولكرم على إخلاء منازلهم في الحي الشرقي من المدينة، واستولت على منازل مواطنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد منح سكانها مهلة قصيرة للمغادرة.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال نفذت عمليات تجريف واسعة في شوارع بالمخيم، وأحدثت تدميرا إضافيا في البنية التحتية، وأغلقت الأزقة والمداخل بالركام والسواتر الترابية، في وقت سمعت فيه أصوات انفجارات داخل المخيم.

وفي مخيم نور شمس، احتجز جيش الاحتلال نساء أثناء محاولتهن دخول منازلهن في منطقة جبل الصالحين لأخذ بعض الأغراض الضرورية، كما أحرق منزلا في حارة المنشية، ضمن سياسة التدمير الممنهج، التي ينفذها في المخيم.

وفي ضاحية اكتابا بمدينة طولكرم، دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في منطقة إسكان الموظفين المقابلة لمخيم نور شمس.

وفي السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من انتشارها على شارع نابلس بمدينة طولكرم، وأغلقت أجزاء منه بالسواتر الترابية، واستولت على عدد من العمارات السكنية في الحي الشمالي وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ55 على التوالي، ولليوم الـ42 على مخيم نور شمس مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتهجير آلاف السكان وتدمير البنية التحتية.