العالم اليوم - هاجم قاعدة إسرائيلية.. الوشق المصري يشعل مواقع التواصل

انتم الان تتابعون خبر هاجم قاعدة إسرائيلية.. الوشق المصري يشعل مواقع التواصل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 10:21 صباحاً - تعرض عدد من الجنود الإسرائيليين لهجوم وشق مصري، داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية، بالقرب من جبل حريف على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ووفق تقارير إسرائيلية، تمكن الوشق من التسلل عبر الحدود إلى القاعدة، وهاجم الجنود ما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة.

واستدعى الجيش مفتش هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية الذي تمكن بمساعدة طبيب بيطري من السيطرة على الحيوان وضبطه.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا شاملًا لمعرفة ملابسات الحادث وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

والوشق المصري حيوان مفترس وهو من السنوريات متوسطة الحجم، يتميز بقدرة فائقة على الصيد والتكيف مع البيئات القاسية.

وأصبح الوشق الأكثر تداولا ورواجا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ونشرت العديد من الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خبر الحيوان ومعلومات عنه.