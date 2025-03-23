7 شهداء و40 جريحاً في لبنان

7 شهداء و40 جريحاً في لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 7 شهداء و40 جريحاً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الحصيلة التفصيلية للضحايا هي: تولين: 5 شهداء من بينهم طفلة و11 جريحا من بينهم طفلان، صور: شهيد و11 جريحاً من بينهم طفل، القليلة: شهيد و5 جرحى من بينهم طفلان، كفركلا: جريحان، يحمر الشقيف: جريح، حوش السيد علي: 6 جرحى، سرعين: 4 جرحى.

وكانت عدة بلدات في جنوبي لبنان، قد تعرضت منذ صباح السبت، لموجتي قصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه في 27 نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، متضمنا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية اللبنانية خلال 60 يوما. وبعد انتهاء المهلة، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديدها حتى 18 فبراير الماضي، حيث انسحبت قوات الاحتلال من معظم المناطق، باستثناء خمس نقاط حدودية لا تزال تحت سيطرتها.