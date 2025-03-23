فوز ويلز ومقدونيا والتشيك والنرويج

فوز ويلز ومقدونيا والتشيك والنرويجافتتح المنتخب الويلزي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالفوز على ضيفه منتخب كازاخستان بنتيجة 3- 1، مساء السبت، على في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة.

سجل دانيال جيمس، وبن دافيز، ورابي موتندو في الدقائق (9، 47، 90) أهداف ويلز، وأسخات تاجيبيرجن من ركلة جزاء في الدقيقة (32) هدف كازاخستان.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، استهل منتخب مقدونيا الشمالية مشواره بالفوز على مضيفه ليشتنشتاين (3- صفر).

وسجل الأهداف الثلاثة كل من ألكسندر ترايكوفسكي، وفيسار موسليو، وبويان ميوفسكي في الدقائق (7، 40 ، 84).

وتصدر منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة، برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن ويلز صاحبة المركز الثاني، فيما حلت بلجيكا التي غابت عن مباريات هذه الجولة ثالثة بلا رصيد، بينما حلت كل من كازاخستان وليشتنشتاين في المركزين الرابع والخامس تواليا بلا رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية عشرة، تغلب منتخب الجبل الأسود (مونتنيجرو) على ضيفه منتخب جبل طارق (3- 1)، كما فاز منتخب التشيك على جزر فاروه (2- 1).

وفي المجموعة التاسعة، حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على مضيفه منتخب مولدوفا (5- صفر).