العالم اليوم - الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة دقيقة للسعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 12:24 صباحاً - وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، وذلك طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية" البنتاغون".

وأفادت رويترز بأن واشنطن وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.

وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.

وفي يوليو 2024، وافقت الخارجية الأميركية في على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأميركية الصنع للسعودية، بنحو 2.8 مليار دولار.