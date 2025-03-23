العالم اليوم - عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يتجاوز 50 ألفا

انتم الان تتابعون خبر عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يتجاوز 50 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 01:21 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد القتلى منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر 2023 تجاوز 50 ألفا.

وذكرت الوزارة في بيان أن عدد القتلى في قطاع غزة وصل إلى 50021 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 113274 مصابا.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى مقتل 41 فلسطينيا وإصابة 61 آخرين جراء استهدافات القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أن من بين القتلى اثنان تم انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ 18 مارس الجاري، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 673، بينما بلغ عدد الجرحى 1,233 جريحا.

وبحسب الصحة فقد تمت اضافة عدد 233 قتيلا للإحصائية التراكمية للقتلى، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.