نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 46.8% يوافقن على سماح بيئة العمل بوصول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 01:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ أظهر اسبيان جريدة دوت الخليج تراجع طفيف في تحسن بيئة العمل في مصر لوصول المرأة للمناصب القيادية، وأجاب %46.8 من المشاركات بواقع 44 صوتا بـ «نعم»، مقابل 48 صوتا في استبيان العام الماضي يمثلن 55.8% من إجمالي الأصوات.

%47.9: «إلى حد ما».. و4.2% «غير محفزة»

بينما يرى % 47.9 من المشاركات بواقع 45 صوتا أن بيئة العمل في مصر محفزة لتمكين المرأة من المناصب القيادية «إلى حد ما»، مقارنة مع 40.7% بواقع 35 صوتا العام الماضي.

فيما أعتبر % 4.2 من المشاركات بواقع 4 أصواتا أن بيئة العمل في مصر لم تعد محفزة على وصول المرأة إلى المناصب القيادية، مقابل 3.5% بواقع 3 أصوات العام الماضي.

ولم تجيب واحدة على سؤال: هل ترين أن بيئة العمل في مصر محفزة على وصول المرأة للمناصب القيادية؟ .. إذ مثلت 1.1%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.

ولعل أبرزها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، التي أكدت على تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%.

بينما من المتوقع أن تحقق تلك الشركات هدف إستراتيجية 2030 المتمثل فى وصول النساء إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

كما أشاد البنك الدولي بقيام مصر على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة.

وتشير البيانات الرسمية إلى زيادة التمثيل الوزاري للمرأة على نحو غير مسبوق، حيث ضم تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عام 2018 نحو 8 وزيرات، أي نحو 25% من أعضاء الحكومة من السيدات، فيما تضم الحكومة بتشكيلها الحالي بعد التعديل الوزاري في أغسطس عام 2022، نحو 6 وزيرات.