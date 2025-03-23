فان دايك يعرض خدماته على ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن وكيل أعمال المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، عرض خدمات موكله على ريال مدريد.

وينتهي عقد فان دايك مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد رفض هذا العرض، لأن المدافع الهولندي لا يناسب خطط الميرنجي.

خلال الموسم الحالي، شارك فان دايك مع ليفربول في 41 مباراة بمختلف المسابقات.