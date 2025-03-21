مال وأعمال

الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي

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  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 1/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 2/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 3/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 4/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 5/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 6/7
  • الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجمارك تصدر منشورا توضيحيا لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 مارس 2025 12:14 صباحاً - شاهندة إبراهيم – أصدرت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، منشورا يوضح شروط استيراد السيارات وضرورة مراعاة كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية التعامل برقم ACID عند استخراج نموذج 4 للأشخاص الطبيعيين للسيارات الواردة للاستعمال الشخصي.

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وأعلنت الوزارة، في منشور حصلت بوابة دوت الخليج على نسخة منه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يكون التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة.

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ويأتي ذلك للإشارة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وإلحاقا بمنشور استيراد 52 لسنة 2024 المعلن بموجبه القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 والمنشورات المعلنة تباعا في هذا الشأن.

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وأشارت الوزارة إلى تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 407 لسنة 2025 المؤرخ في 16 مارس 2025 والوارد إلينا في 19 مارس 2025 والموضح بعاليه بكل شروطه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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