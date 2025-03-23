غزل المحلة للموسيقى العربية تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:31 مساءً - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، السبت، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، والتي أقيمت ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالشهر المبارك.

تضمنت الليلة الختامية للبرنامج الذي نفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عزفا للنشيد الوطني، ثم قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، باقة منوعة من الأناشيد والأدعية الدينية، وعددا من أشهر الأغاني الرمضانية، ومن بينها: مولاي، هاتو الفوانيس، رمضان كريم، برضاك يا خالقي، كما استمتع الحضور بغناء الفرقة الموسيقية لمجموعة من أغاني عمالقة الطرب الأصيل، منها: يا مسافر وحدك، القريب منك بعيد، مستنياك، وبفكر في اللي ناسيني.

يذكر أن احتفالات قصور الثقافة بالغربية أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، على مدار 11 يوما، شهدت العديد من الفعاليات، منها: ورش حكي للأطفال، وعروض لمسرح العرائس، ومعارض للفن التشكيلي، وفقرات ترفيهية، ومسايقات ثقافية، وأمسيات أدبية، بجانب باقة منوعة من الحفلات الموسيقية والغنائية والاستعراضية، وفعاليات مخصصة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة.

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أعدت برنامجا حافلا لاحتفالات ليالي رمضان، حيث قدمت أكثر من 1640 فعالية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى بالمواقع الثقافية في مختلف المحافظات، على مدار الشهر الكريم.