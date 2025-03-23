ورش فنية وعروض تراثية ضمن أنشطة قصور الثقافة الرمضانية بالإسكان البديل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:31 مساءً - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الأنشطة

بمنطقة المحروسة، في إطار المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات، بالقاهرة.

أقيمت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور د. چيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل، د. حنان لطيف، رئيس حي السلام، شريف الورداني، وأحمد إسماعيل، عضوا مجلس النواب.

وتضمنت لقاء بعنوان "حب الوطن" تحدثت خلاله، المشرف العام على المشروع، عن مفهوم الولاء والانتماء، أعقبه ورشة تصميم لوحات معبرة، وورشة مشغولات يدوية لعمل ميداليات بالخرز

تدريب سماح عبد القادر، وأخرى لتصميم سبح تدريب رضوان علي.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة رسم على الوجه للأطفال تنفيذ مروة إبراهيم، وعرض التنورة التراثية للفنان سمير محمد، بجانب باقة من التواشيح الدينية والابتهالات قدمتها فرقة النيل للإنشاد الديني.

واختتم اليوم بفقرة الأراجوز تقديم إبراهيم عبد المنعم، تلاها توزيع هدايا عينية على الأطفال.

أقيمت الأنشطة ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، حي السلام، وحي المحروسة

برئاسة المهندس عبد العزيز محمد، وذلك في ضوء ما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، خلال الشهر الفضيل.