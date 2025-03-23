بلومبرج: أمريكا تستهدف إبرام هدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول 20 أبريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:31 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، خلال أسابيع وتستهدف إبرام مثل تلك الهدنة، بحلول 20 أبريل 2025، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن هناك مخاوف أوروبية من أن تدفع رغبة الرئيس الأمريكي في تحقيق نصر دبلوماسي للتضحية بالمصالح الأوكرانية، مشيرة إلى أن "أوروبا لديها قلق بالغ بشأن احتمالية موافقة ترامب على شروط تعرض أوكرانيا لهجمات روسية مستقبلية".

وأشارت إلى أن روسيا حددت مطالب متشددة لأي اتفاق مع أوكرانيا، وتشترط وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة لتنفيذ أي اتفاق وهو ما ترفضه كييف، مؤكدة أن البيت الأبيض أوقف مؤقتًا شحنات أسلحة حيوية للضغط على أوكرانيا دون الموافقة على أي قيود.