ضمن فعاليات وزارة الثقافة.. تجربة فنية مبتكرة فى رمضانيات السيمفونى بالأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:31 مساءً - السيمفونى بقيادة شرارة يمزج شهرزاد والألحان العربية والباليه على المسرح الكبير

نسيج فنى يجمع عمدان النور والتخت العربى والباليه مع السيمفونى بالأوبرا

وسوليستات وتريات الإسكندرية بين الكلاسيكيات العالمية بقيادة شريف محيى الدين

ضمن فعاليات وزارة الثقافة أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفل بعنوان رمضانيات 2 لأوركسترا القاهرة السيمفونى وقاده المايسترو محمد شرارة وإستضاف فريق عمدان النور " جازاجا "، الفنان هانى حسن وعارضى أكاديميته للباليه ، التخت العربى الذى ضم العازفين راجى كمال (قانون)، مودى الشافعى (ناي)، مايكل أنسى (عود)، هانى زين (إيقاع)، ونور الشامى (تشيللو) والمطربة بسملة كمال

فعلى المسرح الكبير وأمام حشد جماهيرى أجرى المايسترو محمد شرارة تجربة فنية مبتكرة قدم خلالها مزيج من الموسيقى الكلاسيكية الغربية والألحان الشرقية الجذابة مستخدماً المتتابعة السيمفونية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف والأعمال العربية الشهيرة كان منها الفن - عاشق الروح لـ محمد عبد الوهاب ، أغدا ألقاك لـ ام كلثوم ، أمواج البحر لـ مياس اليمانى المتتابعة العربية لـ عطية شرارة ، نسم علينا الهوا لـ فيروز والآخوين رحبانى وصاحبها تابلوهات حركية من تصميم الفنان هانى حسن .

كما شمل البرنامج أغنية سيرة الأراجوز التى إستلهمها فريق عمدان النور " جازاجا " ومؤسسه يحيى نديم من قصيدة شعرية تحمل نفس الإسم لـ خالد عبد القادر وتحولت إلى انشودة بعد عملية إبدال وتغيير ولاقت الأعجاب والإستحسان .

وقد شهد مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفلاً لسوليستات من أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين وهم حلا حسن عادل (فيولينه) ، عبد الرحمن محمد - ياسمين محمد (فيولا) ، إيهاب سمير (تشيللو) وتضمن مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية كان منها سيريناده رقم ١٣ (موسيقى ليلية قصيرة) لـ موتسارت ، كونشرتو لألتى فيولينة لـ جورج فيليب تيليمان ، الفصول الأربعة لـ فيفالدى ، اداجيو للوتريات لـ توماسو ألبينونى ، كونشرتو التشيللو لـ يوهان كريستيان باخ ، باساكاليا للأوركسترا الوتري من متتابعة رقم ٧ لـ هاندل - أسلامازيان .