بعد تداول الصورة.. ضبط متهم بأعمال البلطجة وحيازة سلاح ناري بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالصور وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) وبمواجهته إعترف بأن تلك الصور قديمة تم إلتقاطها منذ حوالى 4 سنوات ، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة النارية الظاهرة فى الصور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.