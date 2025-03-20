المنتخب القطري يكتسح كوريا الشمالية بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:56 مساءً - تغلب المنتخب القطري على نظيره منتخب كوريا الشمالية، بنتيجة 5-1، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أحرز أهداف المنتخب القطري كل من أكرم عفيف (د17)، أحمد الجانحي (د23)، يو سونج كيم لاعب كوريا الشمالية بالخطأ في مرماه (د34)، أحمد الراوي (د56)، وأحمد علاء (د66)، فيما سجل ري جو غوك (د86) هدف منتخب كوريا الشمالية الوحيد.

وارتفع رصيد منتخب قطر بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي صاحب الترتيب الثالث، بينما تجمد رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في المركز السادس والأخير بالمجموعة الأولى.