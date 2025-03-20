نشكركم على متابعتكم خبر هدايا عيد الأم بأقل من 500 جنيه: أفكار مبتكرة ومميزة لعام 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:56 مساءً - مع اقتراب عيد الأم، يبحث الكثيرون عن هدايا تعبر عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم الغاليات. إذا كنت تبحث عن هدية مميزة ومناسبة للميزانية، إليك مجموعة من الأفكار الرائعة التي يمكنك شراؤها بأقل من 500 جنيه:

1. بوكس العناية الشخصية: دللي والدتك بلمسة من الرفاهية

مجموعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر مثل مرطب للوجه، كريم لليدين، أو زيت عطري للجسم.

ابحثي عن بوكسات هدايا جاهزة بأسعار معقولة تحتوي على منتجات عالية الجودة.

2. شموع معطرة: أجواء من الاسترخاء والهدوء

الشموع المعطرة تخلق أجواءً دافئة ومريحة في المنزل.

اختاري روائح مهدئة مثل اللافندر أو الفانيليا.

3. إكسسوارات أنيقة: لمسة جمالية تزيد من تألقها

سلاسل بسيطة، أساور، أو خواتم فضية بتصاميم أنيقة.

ابحثي عن قطع تعكس ذوقها الشخصي.

4. كتب وروايات: هدية لعشاق القراءة

كتاب من تأليف مؤلفها المفضل أو كتاب في مجال تهتم به.

كتب التنمية الذاتية أو الروايات الشيقة خيارات رائعة.

5. منتجات العناية بالشعر: اهتمام بجمال شعرها

مجموعة من الشامبو، البلسم، وماسك الشعر المناسب لنوع شعرها.

منتجات طبيعية أو عضوية تزيد من قيمة الهدية.

6. أدوات مطبخ عملية: تسهل عليها مهام الطهي

خلاط كهربائي صغير، مقلاة هوائية، أو أدوات تقديم أنيقة.

أدوات تسهل عليها تحضير وجباتها المفضلة.

7. نباتات زينة أو زهور طبيعية: لمسة من الطبيعة في المنزل

نباتات داخلية مثل الصبار أو النباتات المزهرة.

زهور طبيعية بألوانها الزاهية تضفي بهجة على المكان.

8. صندوق صور ذكريات: هدية تحمل أجمل اللحظات

ألبوم صور أو صندوق مليء بالصور العائلية والذكريات السعيدة.

أضيفي عبارات معبرة لتزيد من قيمة الهدية.

نصائح إضافية:

غلفي الهدية بطريقة جميلة ومميزة.

أرفقي بطاقة معايدة تحمل كلمات معبرة عن حبك وتقديرك.

الأهم من الهدية هو التعبير عن مشاعرك الصادقة تجاه والدتك.