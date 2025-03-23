العالم اليوم - غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة تستهدف سيارة في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة تستهدف سيارة في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:18 صباحاً - نفّذت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح الأحد، غارة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في أحدث هجوم من نوعه على وقع توتر تصاعد في الأيام الماضية على الحدود بين الجانبين.

وأفادت الوكالة بأن صاروخا موجها استهدف "سيارة في بلدة عيتا الشعب وأفيد عن وقوع اصابات".

وكانت الوكالة ذكرت في خبر سابق أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس السبت، بلغت 7 قتلى و40 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن في بيان مساء أمس السبت، أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية أدت إلى سقوط 7 شهداء وإصابة 40 بجروح".

في الأثناء، دعا وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي إلى الضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده.

ووفق قناة "الجديد" اللبنانية، اليوم الأحد، جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الوزير رجّي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس.

وطالب الوزير رجي بـ "تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية".