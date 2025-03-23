تحدي البطاطس لبشرة صافية خالية من العيوب

البطاطس من المكونات المفيدة جدا لبشرتك ، هي غنية بفيتامين سي ، اللي بيساعد على تفتيح البقع الغامقة في البشرة ، وتفتيح البشرة بشكل طبيعي ، وكمان بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ، وده بدوره بيمنع الشيخوخة المبكرة ، بالاضافة انها بتحتوي على خصائص حمضية خفيفة ، وبالتالي بتساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة من البشرة ، والنهاردة من خلال الفيديو هنشارك معاكم 3 طرق تقدري من خلالهم تستخدمي البطاطس لبشرة صافية ونضرة.

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